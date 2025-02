Bundestagswahl 2025 in SH: Stefan Seidler (SSW) im Bundestag Stand: 24.02.2025 09:30 Uhr Seit 2021 vertritt Seidler den SSW im Bundestag. Hintergrund ist, dass die Partei der dänischen und friesischen Minderheit von der Fünf-Prozent-Sperrklausel befreit ist. Jetzt darf er weitermachen.

Stefan Seidlers politisches Interesse keimte im "Aktivitetshuset" in Flensburg, einem dänischen Jugendzentrum, in dem er mit Freunden oft bis in die Nacht diskutierte. Später koordinierte er für das Förderprogramm "Interreg" und die schleswig-holsteinischen Landesregierung die Zusammenarbeit mit Dänemark. Im Bundestag meldet sich der 45-Jährige zu einem breiten Themenspektrum zu Wort: von Küstenschutz über Schwangerschaftsabbruch bis zur Filmförderung. Mehr als 70 Mal stand er dort schon am Rednerpult.

Grenzpendler zwischen Dänemark, Flensburg und Berlin

Mit seiner Wiederwahl wird der Vater von zwei Töchtern auch in den kommenden Jahren viel auf Achse sein. Seine Familie lebt im dänischen Vejle, sein Wahlkreisbüro hat er in der dänischen Zentralbibliothek in Flensburg. Von den neuerlichen Grenzkontrollen ist Seidler somit selbst betroffen. Im Ausschuss für Inneres und Heimat des Bundestages kritisierte er deren Fortführung sowie die Vorstöße der Union zu einer strikteren Migrationspolitik. Seidler entgegnete, stattdessen sollten die Kommunen bei der Integration stärker unterstützt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl Flensburg SSW