Bundestagswahl 2025 in SH: Sebastian Schmidt (CDU) im Bundestag Stand: 24.02.2025 09:30 Uhr Als neue Stimme der CDU möchte Sebastian Schmidt die Interessen seines Wahlkreises Ostholstein - Stormarn-Nord im Bundestag vertreten.

Sebastian Schmidt ist 1993 in Oldenburg geborgen und in Ostholstein fest verwurzelt. Er ist ausgebildeter Bankkaufmann und staatlich geprüfter Betriebswirt. In der Kommunalpolitik engagiert er sich als stellvertretender Landrat. Seine Schwerpunkte liegen auf Wirtschafts- und Familienförderung sowie dem Ausbau einer nachhaltigen Infrastruktur.

Privat und politisch aktiv

Schmidt engagiert sich privat und politisch in seiner Heimat und sucht den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Er setzt sich für Transparenz und Bürgernähe ein. Mit seiner Kandidatur für den Bundestag 2025 möchte er als Ostholsteiner die Interessen der Region vertreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2025 | 09:30 Uhr