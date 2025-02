Bundestagswahl 2025 in SH: Sandra Carstensen (CDU) im Bundestag Stand: 24.02.2025 09:30 Uhr Die CDU-Politikerin Sandra Carstensen hat das Direktmandat im Wahlkreis Plön-Neumünster gewonnen. Die 53-Jährige zieht damit zum ersten Mal in den Bundestag ein.

Die Politik habe in ihrem Leben immer eine Rolle gespielt, erzählt Carstensen: Mit 16 Jahren trat sie nach eigenen Angaben der CDU bei, später saß sie für sechs Jahre in der Ratsversammlung in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Dann lernte sie ihren Mann Peter Harry Carstensen, ehemaliger Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, kennen. Mit ihm ist sie seit 15 Jahren verheiratet. Jetzt möchte sie selbst wieder ein politisches Amt übernehmen. In den vergangenen Jahren arbeitete die Juristin als Personalleiterin beim Flughafen Hamburg.

Carstensen: "Nicht lange schnacken - anpacken!"

Carstensen möchte den ländlichen Raum fördern, insbesondere liege ihr Blick auf den Landwirten der Region. Die Stärkung der Wirtschaft und der Bürokratieabbau sind weitere politische Schwerpunkte von Carstensen. "Nicht lange schnacken - anpacken!" war das Motto ihres Wahlkampfs. Carstensen lebt mit ihrem Mann in Mühbrook (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Einfelder See.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Bundestagswahl CDU Kreis Plön