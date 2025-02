Bundestagswahl 2025 in SH: Melanie Bernstein (CDU) im Bundestag Stand: 24.02.2025 08:00 Uhr Melanie Bernstein wurde 2017 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt. Damals als Direktkandidatin des Wahlkreises Plön - Neumünster. Jetzt ist sie im Wahlkreis Segeberg - Stormarn-Mitte angetreten.

Nach dem Abitur hat Melanie Bernstein in Lüneburg Angewandte Kulturwissenschaften studiert. 2003 ist sie in die CDU eingetreten und war von 2004 bis 2005 Landesgeschäftsführerin der Jungen Union Schleswig-Holstein. Danach hat sie von 2005 bis 2017 als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei einigen Bundestags- und Landtagsabgeordneten gearbeitet. 2017 stand Bernstein im Wahlkreis Plön - Neumünster selbst als Direktkandidatin zur Wahl. Sie konnte das Mandat gewinnen und war bis 2021 im Parlament. 2023 zog sie dort als Nachrückerin wieder ein. Melanie Bernstein wohnt in Bornhöved (Kreis Segeberg).

Politischer Schwerpunkt liegt unter anderem auf dem Kampf gegen Gewalt gegen Frauen

Den Fokus ihrer politischen Arbeit im Wahlkreis Segeberg - Stormarn-Mitte legt die 48-Jährige unter anderem auf den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Sie macht sich zum Beispiel für den Ausbau der A20 und die Verbesserung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Kiel bzw. Lübeck stark. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf dem Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen. Sie fordert mehr Prävention, Strafverschärfungen und eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern in der Region.

