Bundestagswahl 2025 in SH: Mark Helfrich (CDU) im Bundestag Stand: 24.02.2025 09:30 Uhr Mark Helfrich gilt als Befürworter der Energiewende. In seiner vierten Amtszeit will der 46-Jährige sich dafür einsetzen, dass die Menschen vor Ort von ihr profitieren.

Den Weg in die Politik fand Mark Helfrich (CDU) über die Bildung: Als sein Itzehoer Gymnasium (Kreis Steinburg) Anfang der 1990er Jahre zu einer Gemeinschaftsschule werden sollte, engagierte sich er sich als junger Schüler beim erfolgreichen Widerstand dagegen. Im Bundestag machte der 46-Jährige zuletzt als Fachsprecher für Energiepolitik auf sich aufmerksam. Helfrich gilt als klarer Befürworter der Energiewende und setzt sich dafür ein, dass die Menschen vor Ort zum Beispiel durch Bürgerwindparks von ihr profitieren.

Fest verwurzelt im Kreis Steinburg

Geboren und aufgewachsen ist Mark Helfrich in Münsterdorf in der Nähe von Itzehoe. Mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt er heute in Dägeling (alle Kreis Steinburg). Nach seinem Abitur studierte der Politiker BWL in Göttingen. Danach arbeitete Helfrich kurz in einer Konzernrevision, bevor er verschiedene kaufmännische Funktionen in der Energiewirtschaft übernahm. Er ist Mitglied im Wirtschaftsrat der CDU und stellvertretender Vorsitzender der KlimaUnion.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl CDU Kreis Steinburg