Bundestagswahl 2025 in SH: Henri Schmidt (CDU) im Bundestag Stand: 20.02.2025 18:55 Uhr Wirtschaftsexperte, Kommunalpolitiker und Ehrenamtler - Henri Schmidt aus dem Wahlkreis Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd engagiert sich für Wirtschaft- und Digitalpolitik.

Henri Schmidt, Jahrgang 1983, lebt mit seiner Frau, zwei Kindern und einem Golden Retriever in Barsbüttel (Kreis Stormarn). Nach seiner Offizierslaufbahn bei der Luftwaffe, zuletzt als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit in Hamburg, schloss er ein Studium der Wirtschaftswissenschaften als Diplom-Kaufmann ab. Heute ist er Geschäftsführer eines Unternehmens in der IT-Branche.

Engagiert in Politik, Ehrenamt und für die Region

Schmidt trat 2004 in die CDU ein und engagiert sich als Bürgervorsteher und Fraktionsvorsitzender in Barsbüttel. Ehrenamtlich ist er unter anderem als Vorsitzender des Schulvereins der Kirsten-Boie-Schule und Rechnungsprüfer im örtlichen Sportverein aktiv. Seine politischen Schwerpunkte sind Wirtschafts- und Digitalpolitik sowie die Stärkung des Mittelstands. Er selbst bezeichnet sich sich als gesellschaftspolitisch konservativ. In seiner Freizeit verbringt er gerne Zeit mit seiner Familie und ist sportlich aktiv.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2025 | 08:30 Uhr