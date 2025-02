Bundestagswahl 2025 in SH: Gereon Bollmann (AfD) im Bundestag Stand: 24.02.2025 09:30 Uhr Gereon Bollmann zieht über Listenplatz 2 der AfD Schleswig-Holstein in den Bundestag ein. In dem sitzt der 71-jährige seit Oktober 2021 für seine Partei.

Die AfD möchte vor allem die Migration massiv eindämmen. Bollmann forderte nach eigenen Angaben die sofortige Schließung der deutsche Außengrenzen und "massenhafte" Abschiebungen. Zudem setzt er sich für sogenanntes Familiengeld ein: Jede Familie solle monatlich einen Grundbetrag in Höhe von 2.000 Euro erhalten.

Bollmann war lange Richter in Schleswig

Der verheiratete AfD-Politik ist selbst Vater von fünf Kindern und wohnt in Kiel. Er war unter anderem 20 Jahre lang Richter am Oberlandesgericht Schleswig. Mittlerweile ist er pensioniert. Seit 2016 ist er Mitglied der Partei. Er trat als Direktkandidat im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde an, konnte sich aber nicht durchsetzen.

