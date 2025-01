Bundestagswahl 2025 in SH: Diese 13 Landeslisten sind zugelassen Stand: 24.01.2025 17:10 Uhr Am Freitag hat der Wahlausschuss des Landes Schleswig-Holstein bekannt gegeben, welche Landeslisten der Parteien zu der Bundestagswahl am 23. Februar dieses Jahres zugelassen werden.

In den Landeslisten stellen Parteien in fester Reihenfolge die Kandidatinnen und Kandidaten zusammen, die sie bei entsprechender Stimmenanzahl stellvertretend für ihre Wählerinnen und Wähler ins Parlament schicken wollen. Zugelassen in Schleswig-Holstein wurden die Landeswahlvorschläge von insgesamt 13 Parteien - darunter die Großparteien, aber auch einige kleinere.

Diese Parteien stehen bei der Bundeswahl in SH auf dem Wahlzettel

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Grüne) Freie Demokratische Partei (FDP) Alternative für Deutschland (AfD) Die Linke Südschleswigscher Wählerverband (SSW) Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) Freie Wähler Volt Deutschland (Volt) Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) Bündnis Deutschland Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

Listen von Tierschutzpartei und Basis wurden in SH nicht zugelassen

Nicht zur Bundestagswahl zugelassen wurden dagegen die Landeslisten der Tierschutzpartei und der Partei Die Basis. Sie werden am 23. Februar 2025 also nicht zur Wahl stehen. Beide hätten unter anderem nicht genügend Unterstützerunterschriften vorgelegt, wie Landeswahlleiter Tobias Berger in der Sitzung sagte. Nötig waren in ihren Fällen jeweils 2.000 Unterschriften.

41 Parteien können antreten, die kleineren mussten Unterschriften sammeln

Insgesamt können dieses Jahr deutschlandweit 41 Parteien zur Bundestagswahl antreten. Für sie gelten unterschiedliche Regeln:

Zehn Parteien sind im Bundestag oder mindestens einem Landtag so stark vertreten , dass sie für ihre Wahlvorschläge - also Landeslisten oder Direktkandidaten - keine Unterstützungsunterschriften sammeln müssen. Neun davon haben auch in Schleswig-Holstein Landeslisten aufgestellt. Das sind überwiegend die bekannteren Parteien - nur die CSU nicht.

sind oder so stark , dass sie für ihre Wahlvorschläge - also Landeslisten oder Direktkandidaten - keine Unterstützungsunterschriften sammeln müssen. Neun davon haben auch in Schleswig-Holstein Landeslisten aufgestellt. Das sind überwiegend die bekannteren Parteien - nur die CSU nicht. Der Südschleswigsche Wählerverband ( SSW ) wurde als Partei nationaler Minderheiten für die Bundestagswahl 2025 anerkannt. Das bedeutet nicht nur, dass der SSW von der Fünf-Prozent-Hürde bei Mandaten befreit ist. Auch er muss keine Unterschriften sammeln.

) wurde als für die Bundestagswahl 2025 anerkannt. Das bedeutet nicht nur, dass der SSW von der Fünf-Prozent-Hürde bei Mandaten befreit ist. Auch er muss keine Unterschriften sammeln. 30 weitere, kleinere Parteien sind zur Wahl zugelassen, mussten aber für ihre Wahlvorschläge Unterstützerunterschriften sammeln. In Schleswig-Holstein haben die Partei, die MLPD und Volt offenbar erfolgreich Unterschriften gesammelt.

Zur Bundestagswahl 2021 waren im Norden noch 21 Parteien zugelassen. Da hatten die kleinen Parteien allerdings auch mehr Zeit, um Unterstützerunterschriften zu sammeln.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl