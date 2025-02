Bundestagswahl 2025 in SH: Denise Loop (Grüne) im Bundestag Stand: 24.02.2025 09:30 Uhr Seit 2021 ist Denise Loop im Bundestag und konnte in der Politik viel aus ihrem Beruf als Sozialarbeiterin einbringen. Sie will für mehr Investitionen in Bildung und soziale Infrastruktur kämpfen.

Nicht über, sondern mit Betroffenen sprechen: Nach diesem Credo richtete die Sozialarbeiterin Denise Loop auch ihre politische Arbeit aus. Zum Beispiel, als es darum ging, dass junge Menschen, die in Heimen oder bei Pflegeeltern leben, nicht mehr von ihrem eigenen Einkommen abgeben müssen. Auch künftig sieht Loop ihre Hauptaufgabe im Bundestag darin, allen Menschen eine gleiche Chance zu geben - durch eine Erhöhung des Mindestlohns und eine Kindergrundsicherung zum Beispiel sowie mehr Investitionen in Bildung und soziale Infrastruktur. Die 30-Jährige zieht über die Landesliste ins Parlament ein, angetreten war sie im Wahlkreis Nordfriesland – Dithmarschen Nord.

In Dithmarschen Zuhause

Aufgewachsen in Beidenfleth in Sichtweise des Kernkraftwerks Brokdorf (Kreis Steinburg), lebt Denise Loop heute mit ihrer Familie in Heide (Kreis Dithmarschen). Erste Kontakte zu den Grünen knüpfte sie auf einer Anti-Atomkraftdemo, seit 2010 ist sie in der Partei aktiv. Bereits während ihrer Schulzeit in Glückstadt gründete sie allerdings die Grüne Jugend mit und war eine Zeit lang darin aktiv. Nach ihrem Studium arbeitete sie als staatlich anerkannte Sozialarbeiterin. Zudem bezeichnet sich Loop als "Pfadfinderin aus Leidenschaft" - jedes Jahr fährt sie deshalb mit Gruppen ins Sommerlager.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl Grüne Kreis Dithmarschen