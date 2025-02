Bundestagswahl 2025 in SH: Daniel Kölbl (CDU) im Bundestag Stand: 24.02.2025 08:00 Uhr Der gelernte Bankkaufmann ist seit Juni 2023 Bürgervorsteher der Stadt Tornesch und erster stellvertretender Landrat von Pinneberg. Jetzt wurde er in den Bundestag gewählt.

Daniel Kölbl setzt seinen politischen Schwerpunkt auf die Stärkung der Wirtschaft. Dabei will er sich für wettbewerbsfähige Energiepreise, steuerliche Entlastungen bei kleinen und mittleren Einkommen und die Einführung einer neuen Grundsicherung einsetzen. Zudem plädiert er für einen Kurswechsel in der Migrationspolitik und will gegen illegale Migration vorgehen. Kölbl fordert mehr Investitionen in die Infrastruktur. Dafür soll es mehr Geld für den Ausbau der Straßen, Schienen und der Digitalisierung vom Bund geben.

Daniel Kölbl: Bisher Bürgervorsteher in Tornesch - jetzt Bundestagsabgeordneter in Berlin

Daniel Kölbl wurde in Elmshorn geboren und ist seitdem fest mit seiner Heimat im Kreis Pinneberg verwurzelt. Er hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann und ein Duales Studium in Business Administration und Global Management und Governance abgeschlossen. Seit Juni 2023 ist er Bürgervorsteher der Stadt Tornesch und erster stellvertretender Landrat von Pinneberg. In seiner Freizeit spielt der 31-Jährige Tischtennis und ist seit mehr als 15 Jahren Trainer in der Tischtennis-Jugendabteilung des TuS Esingen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl CDU Kreis Pinneberg