Bundestagswahl 2025 in SH: Auszählung läuft Stand: 23.02.2025 18:46 Uhr Die Wahllokale sind geschlossen. In Schleswig-Holstein hatten bis 17 Uhr 76,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Laut der ersten bundesweiten Hochrechnung liegt die Union vor der AfD.

Die Wahllokale in Schleswig-Holstein - und in ganz Deutschland - sind geschlossen. Jetzt werden die Stimmen ausgezählt. Laut der ersten bundesweiten Hochrechnung kommt die Union auf 29 Prozent gefolgt von der AfD, die 19,6 Prozent holt. Auf die SPD fallen demnach 16 Prozent der Stimmen, auf die die Grünen 13,3, Prozent. Die Linke holt überraschend 8,6 Prozent, das BSW 4,7 und die FDP 4,9 Prozent.

Stegner: Kanzler hätte auf den Tisch hauen sollen

Eine erste deutliche Reaktion nach der Hochrechnung äußerte bereits SPD-Politiker Ralf Stegner, der im Wahlkreis Pinneberg angetreten ist. Auf X schreibt Stegner: "Was für ein Wahldebakel für die SPD - Platz 3 hinter Rechtsextremisten. Ampelperformance wurde brutal abgestraft." Der Kanzler hätte früher auf den Tisch hauen sollen, so Stegner weiter.

Wahlbeteiligung in SH bislang höher als bei den vergangenen Bundestagswahlen

In Schleswig-Holstein hatten bis 17 Uhr 76,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Damit liegt die Wahlbeteiligung über der der vergangenen zwei Bundestagswahlen. 2021 gingen in der selben Zeit 72,4 Prozent an die Wahlurne, fünf Jahre zuvor (2017) waren es 71,8 Prozent. Die Briefwahlstimmen werden bei diesen Zahlen anteilig mit eingerechnet.

Laut Landeswahlleiter Tobias Berger verlief die Wahl im Norden ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Die bundesweite Wahlbeteiligung schätzt Infratest Dimap auf 84 Prozent.

Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl ist laut Prognosen von ARD und ZDF auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung gestiegen. Laut Schätzungen des Instituts Infratest dimap für die ARD am Sonntag lag sie bei 84 Prozent. Höher war die Wahlbeteiligung mit 84,3 Prozent zuletzt 1987.

In Schleswig-Holstein stehen 13 Parteien zur Wahl

Insgesamt sind bei dieser Bundestagswahl rund 2,26 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein wahlberechtigt. Darunter sind 85.300 Erstwähler. Zur Wahl stehen in Schleswig-Holstein 13 Parteien. Darunter die fünf, die auch im Landtag vertreten sind: CDU, SPD, Grüne, FDP und SSW. Daneben auch die im Bundestag vertretene AfD und die Linke. Weiterhin treten im Norden die Freien Wähler, die Satire-Partei "Die Partei", Volt, die Marxistisch-Leninistische Partei, das Bündnis Deutschland und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zur Wahl an. Außerdem gibt es drei Einzelbewerber.

Nicht mehr jeder Wahlkreisgewinner automatisch im Bundestag

Da das Wahlrecht geändert wurde, zieht nicht mehr automatisch jeder Kandidat mit den meisten Erststimmen in den Bundestag ein. Die Zahl der Parlamentssitze für die Parteien errechnet sich nach ihrem Zweitstimmenanteil. Hat eine Partei mehr Wahlkreisgewinner als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, können diejenigen mit den schlechtesten Ergebnissen nicht in den Bundestag einziehen. Erste Ergebnisse werden erst in der Nacht erwartet.

Mit der Wahlrechtsreform wird der Bundestag auf 630 Abgeordnete verkleinert. Derzeit sind es 736. Für den Einzug einer Partei gilt die Fünf-Prozent-Hürde oder der Gewinn von drei Direktmandaten. Lediglich der SSW ist von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen.

