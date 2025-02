Bundestagswahl 2025: Wahlergebnisse aus Schleswig-Holstein von A-Z Stand: 22.02.2025 23:14 Uhr Wie das Wahlergebnis der Bundestagswahl 2025 in den Wahlkreisen in Schleswig-Holstein und in den Städten ausgefallen ist, steht ab dem Wahlabend auf NDR.de/SH. Hier gibt es die regionalen Ergebnisse.

NDR.de zeigt am Wahlabend erste Zwischenergebnisse der Auszählung in Schleswig-Holstein. Hier können Sie den aktuellen Stand der Parteien in den elf Wahlkreisen und in den größeren Städten und Gemeinden verfolgen. Welche Kandidaten liegen momentan vorne? Die Daten stammen vom Wahlportal des Landeswahlleiters.

Hinweis: Die Zwischenergebnisse sind erst zu sehen, wenn mehr als 20 Prozent der Wahlbezirke ausgezählt sind.

Ergebnisse der Bundestagswahl aus den größeren Städten und Gemeinden

NDR.de bietet am Wahlabend und danach Informationen aus allen Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern.

Ergebnisse aus den elf Wahlkreisen in Schleswig-Holstein

Überblick des Wahlergebnisses für ganz Schleswig-Holstein

Weitere Informationen Bundestagswahl 2025 in Schleswig-Holstein: Aktuelle News und Videos Der nächste Bundestag wird am 23. Februar gewählt. Hier finden Sie Infos zu Themen und Kandidaten aus Schleswig-Holstein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.02.2025 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl