Bundestagswahl 2025: Ergebnisse aus Schleswig-Holstein live Stand: 23.02.2025 20:20 Uhr Die wichtigsten Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 in Schleswig-Holstein im Überblick - mit Wahlbeteiligung: Wie SPD, CDU, Grüne, FDP, AfD, Linke, SSW und BSW abgeschnitten haben, auch in den Wahlkreisen.

NDR.de zeigt am Wahlabend erste Zwischenergebnisse der Auszählung in Schleswig-Holstein. Hier können Sie den aktuellen Stand der Parteien auf Landesebene und in den elf Wahlkreisen verfolgen. Welche Kandidaten liegen in den Wahlkreisen momentan vorn? Auch den laufenden Auszählungsstand der Erst- und Zweitstimmen in allen Städten und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern finden Sie hier. Die Daten stammen vom Wahlportal des Landeswahlleiters.

Hinweis: Die Zwischenergebnisse sind erst zu sehen, wenn mehr als 20 Prozent der Wahlbezirke ausgezählt sind.

Direktmandate: So sieht es in den Wahlkreisen aus

Direkt zum Zwischenergebnis aus ihrem Wahlkreis:



Weitere Ergebnisse aus dem Wahlkreis 1

Weitere Ergebnisse aus dem Wahlkreis 2

Weitere Ergebnisse aus dem Wahlkreis 3

Weitere Ergebnisse aus dem Wahlkreis 4

Weitere Ergebnisse aus dem Wahlkreis 5

Weitere Ergebnisse aus dem Wahlkreis 6

Weitere Ergebnisse aus dem Wahlkreis 7

Weitere Ergebnisse aus dem Wahlkreis 8

Weitere Ergebnisse aus dem Wahlkreis 9

Weitere Ergebnisse aus dem Wahlkreis 10

Weitere Ergebnisse aus dem Wahlkreis 11

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.02.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl