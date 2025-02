Bettina Hagedorn (SPD) Stand: 24.02.2025 08:00 Uhr Seit mehr als 20 Jahren im Bundestag: Bettina Hagedorn kämpft für eine gerechte Finanzpolitik und kommunale Förderung.

Bettina Hagedorn, geboren 1955 in Kiel, absolvierte eine Ausbildung zur Goldschmiedin, bevor sie sich der Politik zuwandte. Ihr kommunales Engagement begann in den 1990er Jahren, als sie ehrenamtliche Bürgermeisterin in Ostholstein wurde. 2002 zog sie für die SPD in den Bundestag ein. Hagedorn hat sich in Schleswig-Holstein einen Namen gemacht und wurde mehrfach erfolgreich für ihren Wahlkreis wiedergewählt. Hagedorn ist konfessionslos, geschieden und Mutter von drei Kindern.

Engagement für Umwelt und Kultur

Als Haushaltspolitikerin war Hagedorn von März 2018 bis Dezember 2021 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen. Darüber hinaus engagiert sie sich ehrenamtlich als Kuratoriumsmitglied in der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und ist Mitglied im Stiftungsrat der Kulturstiftung des Bundes.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2025 | 09:30 Uhr