Stand: 28.04.2025 15:15 Uhr Zwei verletzte Kinder bei Unfällen in Lübeck und Stockelsdorf

In Lübeck und Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) sind zwei Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt worden. In Lübeck-Kücknitz erfasste am Samstagabend ein Autofahrer einen achtjährigen Jungen, der hinter einem Linienbus auf die Straße lief. Das Kind wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. In Stockelsdorf wurde am Montagmorgen ein 13-Jähriger von einem weißen Lieferwagen angefahren, als er sein Fahrrad bei Grün über eine Ampel schob. Der Fahrer flüchtete. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Ostholstein