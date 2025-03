Stand: 28.03.2025 14:37 Uhr Zwei schwerverletzte Jugendliche nach Wildunfall bei Tramm

Bei einem Wildunfall bei Tramm im Herzogtum Lauenburg sind am Donnerstagabend zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen ein 17-jähriger Motorradfahrer und seine 14-jährige Mitfahrerin mit einem Reh zusammen. Die beiden Jugendlichen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, schweben laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Die Beamten warnen, dass gerade in der Dämmerung Rehe aktiv sind. Verkehrsteilnehmer müssen daher auch ab Sonntag wieder besonders vorsichtig sein: Wegen der Zeitumstellung werden dann wohl mehr Fahrer und Fahrerinnen in der frühen Dämmerung unterwegs sein, wie die Polizei Ratzeburg sagt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg