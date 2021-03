Zwei Vermisste nach Explosion in Einfamilienhaus in Horst

Stand: 25.03.2021 06:07 Uhr

In einem Einfamilienhaus in Horst (Kreis Steinburg) hat es gestern am späten Abend eine Explosion gegeben. Laut Leitstelle brannte das Haus, als die Feuerwehr am Mittwochabend um kurz vor 22 Uhr ankam.