Zwei Verletzte bei illegalem Straßenrennen in Kiel

Stand: 05.07.2021 10:57 Uhr

Die Ampel in der Gutenbergstraße in Kiel wurde grün und zwei Autofahrer gaben Gas - das illegale Straßenrennden endete allerdings in der vergangenen Nacht für zwei junge Männer im Krankenhaus.