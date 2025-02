Stand: 04.02.2025 15:02 Uhr Zwei Verdächtige nach versuchtem Einbruch in Meldorf in U-Haft

Nach einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft in Meldorf (Kreis Dithmarschen) am Wochenende sitzen zwei Verdächtige jetzt in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Männer in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag versucht, die Scheibe des Juwelierladens einzuschlagen. Der Versuch misslang. Die Polizei konnte wenig später den Fluchtwagen mit vier jungen Männern stoppen. Die beiden Jüngeren, ein 17- und ein 19-jähriger, sind der Polizei bereits bekannt. Sie sollen auch für weitere Einbrüche in Heide (Kreis Dithmarschen) verantwortlich sein. Sie sitzen jetzt wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Die beiden anderen Männer kamen auf freien Fuß.

