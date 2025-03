Stand: 10.03.2025 14:53 Uhr Zwei Unfälle auf der B75 zwischen Elmenhorst und Bargteheide

Am Montagmorgen ist es auf der B75 zwischen Elmenhorst und Bargteheide (beide Kreis Stormarn) zu gleich zwei Unfällen gekommen. Laut Polizei ist vermutlich schlechte Sicht bei einem der beiden Unfälle ursächlich gewesen. Die genauen Umstände müssen aber noch weiter ermittelt werden, so ein Sprecher. Zwischenzeitlich war die B75 in Höhe der Straße Hüls in beide Richtungen voll gesperrt; ab 9.45 Uhr war die Straße nur noch Richtung Bargeteheide gesperrt.

Laut Polizei bildete sich nach dem ersten Unfall ein Rückstau. Aufgrund des Staus folgte dann gegen 8.30 Uhr der zweite Unfall. Eine Person kam mit ihrem Fahrzeug - laut Polizei mutmaßlich wegen der schlechten Sicht - nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr in das Stauende. Das angefahrende Auto kollidierte daraufhin noch mit einem weiteren Fahrzeug. Bei dem Auffahrunfall wurde der Fahrer leicht verletzt und musste ins Krankenhaus, so die Polizei. Gegen 11 Uhr war die Straße wieder frei.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn