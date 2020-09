Sendedatum: 15.09.2020 20:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Zwei Unfälle auf A7: Viele Verletzte, ein Mann stirbt

Auf der A7 bei Bad Bramstedt sind am Dienstagnachmittag bei einen schweren Unfall mehrere Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Nach Informationen eines Sprechers der Autobahnpolizei in Neumünster fuhr ein Wagen vermutlich ungebremst in ein Stauende. Der 92 Jahre alte Fahrer und seine beiden Insassen wurden dabei schwer verletzt, eine Frau kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Autobahn musste gesperrt werden

Durch den Aufprall wurde auch ein drittes Auto in den Unfall verwickelt, in dem laut Polizei insgesamt sechs Personen - darunter Kinder - leicht verletzt wurden. Ein Sachverständiger kam zum Unfallort, unter anderem, um die Autobahn auszumessen. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz. Die Autobahn musste Richtung Norden zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt gesperrt werden.

Mann stirbt bei Auffahrunfall auf Rückstau

Durch die Sperrung entstand ein Rückstau an dessen Ende es einen weiteren Unfall gab. Ein Transporter fuhr in einen Lkw, der Fahrer des Transporters kam dabei ums Leben. Nach Angaben der Polizei war die A7 Richtung Norden am Abend gegen 18 Uhr ab Schnelsen-Nord dicht, der Verkehr wurde umgeleitet.

Wie es aktuell auf den Straßen im Land aussieht, erfahren Sie auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.09.2020 | 20:00 Uhr