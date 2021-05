Zwei Tote nach Schüssen in Dänischenhagen - Täter flüchtig Stand: 19.05.2021 15:45 Uhr In Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind ein Mann und eine Frau erschossen worden. Der Täter ist auf der Flucht. Deshalb läuft auch ein großer Polizei-Einsatz im Kieler Brauereiviertel.

Zu dem, was im Rosenweg in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) genau passiert ist, gibt es bisher kaum Informationen. Die Polizei ist mit Hubschraubern und schwer bewaffneten Beamten vor Ort. Am Tatort wurden die zwei leblosen Menschen sowie diverse Hülsen gefunden. Neben Dänischenhagen begann auch ein größerer Polizeieinsatz in Kiel, wo das Brauereiviertel abgeriegelt worden ist. Auch hier waren Spezialkräfte der Polizei vor Ort. Dort soll ein weißer SUV, der möglicherweise dem Täter zugeordnet werden kann, gesehen worden sein, wie eine Sprecherin des Landespolizeiamtes sagte. Im Moment müsse man davon ausgehen, dass der Täter noch bewaffnet ist.

VIDEO: Schießerei bei Kiel: Sprecher erklärt die Arbeit der Polizei (1 Min)

Auf Twitter wies die Polizei Berichte zurück, wonach es einen Amoklauf in Dänischenhagen gegeben habe. Auch ist es aus Sicht der Polizei kein Problem, Alltagsdinge in Kiel zur erledigen - die Abholung von der Schule, Arzttermin seien "weiterhin normal möglich". Es könne allerdings rund um das Brauereiviertel zu Beeinträchtigungen kommen. Außer in Dänischenhagen und im Brauereiviertel gebe es keine weiteren Einsätze.

