Zwei Tote in Elmshorn: Haftbefehl gegen 29-Jährigen Stand: 10.07.2022 17:25 Uhr In einem Wohnhaus in Elmshorn sind die Leichen zweier Frauen gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Nun gibt es einen Haftbefehl.

Nachdem am Sonnabend in einem Wohnhaus in Elmshorn (Kreis Pinneberg) die Leichen zweier Frauen gefunden worden, ist nun gegen ein 29-jährigen Mann Haftbefehl erlassen worden. Dem Mann werde Mord in zwei Fällen vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagnachmittag mit. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Festnahme am Sonnabend

Die Leichen der 19 und 23 Jahre alten Frauen waren am frühen Samstagnachmittag in einer Wohnung in der Elmshorner Innenstadt gefunden worden. Der 29-Jährige war noch am Sonnabend festgenommen worden. Weitere Details zu dem Verbrechen wollten die Ermittler am Sonntagnachmittag zunächst nicht bekanntgeben.

