Zwei Personen beim Grillen verletzt - Feuerwehr gibt Tipps

In Hartenholm (Kreis Segeberg) sind am vergangenen Wochenende zwei Menschen beim Grillen schwer verletzt worden. Die Beiden sollen einen Fehler begangen haben, vor dem Michael Bunk vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg warnt: "Die größte Gefahr ist eigentlich, wenn man versucht, einen vor sich hin glimmenden Grill mit Spiritus oder einem anderen flüssigen Brennanzünder wieder in Gang zu bringen. Dabei kann es Stichflammen geben und die dann zu gefährlichen Verbrennungen bei Menschen führen können." Ganz wichtig ist laut Bunk auch, einen möglichst feststehenden Grill zu benutzen. So könne keine Glut unkontrolliert herunterfallen.

