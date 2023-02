Zwei Menschen im Norden Schleswig-Holsteins vermisst

Stand: 13.02.2023 14:55 Uhr

Ein Großaufgebot an Rettungskräften sucht nach Eberhard P. aus Schleswig. Laut Polizei benötigt er ärztliche Hilfe. Er wurde zuletzt am Sonntagabend zusammen mit seinem Hund gesehen. In Husum wird der 55 Jahre alte Hans Jürgen Denk vermisst.