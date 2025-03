Stand: 10.03.2025 19:10 Uhr Zwei Lkw frontal zusammengestoßen: B205 wieder freigegeben

Auf der B205 zwischen der Boostedter Straße und dem Designer Outlet Center in Neumünster sind am Montagnachmittag zwei Lkw frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden laut Polizei beide Fahrer schwer verletzt und in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Auch zwei Rettungshubschrauber wurden alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die beiden eingeklemmten Fahrer befreien. Sie wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar - die Polizei hält es nach eigenen Angaben für möglich, dass einer der beiden Fahrer aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Die Bundesstraße musste zwischen Boostedter Straße und Neumünster Süd voll gesperrt werden.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.03.2025 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster