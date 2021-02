Zwei Kinder im Eis eingebrochen - Ehepaar reagiert sofort Stand: 10.02.2021 20:08 Uhr In Bollingstedt hat ein Ehepaar zwei Kindern das Leben gerettet, die auf dem zugefrorenen Mühlenteich eingebrochen waren. Die Polizei warnt dringend davor, zugefrorene Seen zu betreten, da das Eis nicht trägt.

Am Mittwochnachmittag sind auf dem Mühlenteich in Bollingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) zwei vierjährige Kinder ins Eis eingebrochen. Ein Ehepaar, das auf einem Spaziergang am Seeufer unterwegs war, beobachtete den Unfall - und verständigte den Notruf.

AUDIO: Bollingstedt: Ehepaar rettet Kinder aus Mühlenteich (1 Min)

Der Mann ging ins Wasser, zog die beiden Kinder raus. Nach Angaben des Rettungsdienstes erlitt der Mann einen Kreislaufzusammenbruch und musste noch vor Ort wiederbelebt werden. Seine Frau erlitt einen Schock. Das Ehepaar und die beiden Kinder kamen mit Unterkühlungen in umliegende Krankenhäuser. Warum die Kinder alleine auf dem Gewässer unterwegs waren, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Warnung: Eisflächen nicht betreten

Das Eis auf dem Mühlenteich war selbst für die kleinen Kinder noch nicht tragfähig genug. Feuerwehr und Rettungsdienst warnen dringend davor, zugefrorene Gewässer zu betreten. Die Gewässer seien zwar mit einer Eisschicht bedeckt, doch trotz der Minusgrade seien noch keine tragenden Eisflächen vorhanden, meldete die Polizei in Flensburg am Mittwoch. Sie warnte davor, vor allem einsame Ausflüge auf das Eis zu starten.

Weitere Informationen Noch mehr Schnee heute - mehrere Unfälle im Land Der Winter hat Schleswig-Holstein weiter fest im Griff. Vor allem im Süden und Südosten fallen weitere Flocken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.02.2021 | 19:00 Uhr