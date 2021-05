Stand: 30.10.2012 10:06 Uhr Zwei Kieler veranstalten Rallye um die Ostsee von Christian Wolf

Autos, die älter als 20 Jahre und nicht teurer als 2.500 Euro sind, keine Navigations-Geräte und eine Route, die mehr als 7.500 Kilometer rund um die Ostsee führt. Das sind die Eckdaten des Baltic Sea Circle. Erfunden wurde die Rallye von zwei Kieler Brüdern. 2013 findet sie schon zum dritten Mal statt.

Brüder wollten Erlebnis teilen

Daniel und Sebastian Kaerger wuchsen am Blüchlerplatz in Kiel auf. Schon als kleine Kinder hatten die beiden nach eigener Aussage gemeinsam den Garten erkundet. Später als Jugendliche schauten sie sich mit dem Inter-Rail-Ticket der Bahn Europa an. Danach folgten weitere Abenteuer-Touren - beispielsweise zu Fuß und mit dem Rucksack durch Asien. Die Idee zum Baltic Sea Circle kam im Jahr 2010. Damals fuhren die Zwei mit einem alten Kleinwagen von London aus in die Mongolei. "Ein unvergessliches Erlebnis, das wir unbedingt mit anderen Menschen teilen wollten", sagt Daniel Kaerger. Der Baltic Sea Circle war geboren.

AUDIO: "Abenteuer-Rallye für jedermann" (3 Min)

Teilnehmer aus ganz Europa

Schon im folgendem Jahr fand die erste Rallye rund um die Ostsee statt. Damals beteiligten sich 10 Teams mit etwa 25 Teilnehmern. Beim zweiten Baltic Sea Circle in diesem Jahr stieg die Zahl der Autos auf 37 Fahrzeuge und die der Teilnehmer auf mehr als 100. Für 2013 rechneten die beiden Kieler Brüder im Vorfeld mit noch mehr Teilnehmern. "Wir erwarten etwa 50 Teams, die mitmachen werden. Allerdings ist bei 60 Schluss. Damit der persönliche Charakter der Rallye erhalten bleibt.", so Daniel Kaerger. Die Teilnehmer an der Rallye kommen aus ganz Europa - auch ein Team aus den USA war schon dabei. Die Internationalität der Rallye sei ein ganz wichtiger Aspekt, erzählt Daniel.

Der Charity-Gedanke

Die Startgebühr für die Rallye beträgt 777 Euro. Dann muss jedes Team noch mindestens 750 Euro an Spenden sammeln - denn neben dem Spaß steht beim Baltic Sea Circle der Charity-Gedanke im Vordergrund. "Basti und ich waren viel unterwegs, vor allem in armen Ländern dieser Welt. Erst da haben wir bemerkt, was für ein privilegiertes Leben wir führen dürfen.", sagt Daniel. Deshalb haben sich die zwei Kieler entschieden verschiedene Hilfs-Projekte zu unterstützen. Allein in den beiden letzten Jahren sammelten die Teilnehmer des Baltic Sea Circle mehr als 40.000 Euro an Spenden.