Stand: 28.03.2025 12:45 Uhr Zwei Jugendliche sollen Tankstelle in Schacht-Audorf überfallen haben

Am Donnerstagmittag sollen ein 15-jähriger und ein 16-jähriger Junge die Tankstelle in der Kieler Straße in Schacht-Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) überfallen haben. Die vermummten Jugendlichen bedrohten nach Angaben der Polizei die Angestellte mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe. Sie forderten Geld und Zigaretten von ihr. Mit wenigen tausend Euro sollen die Heranwachsenden anschließend zu Fuß geflüchtet sein.

Kurz nach dem Überfall wurden sie in der Nähe durch Polizisten vorläufig festgenommen. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben eine Spielzeugwaffe, Geld und weitere Beweismittel sicher. Die beiden Jungen wurden später an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde