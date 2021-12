Zwei Jahre Überlastung: Pflege von Dementen in der Pandemie Stand: 28.12.2021 05:00 Uhr Schwere, körperliche Arbeit mit FFP2-Maske verrichten. Sich trotz Stress Zeit nehmen. Private Kontakte vernachlässigen. In einem Pflegeheim in Preetz bekommt die Leiterin "Gänsehaut" angesichts der Verantwortung, die ihre Mitarbeiter übernehmen.

von Naïs Marie Beier

"Na Herr Lempart, wollen wir mal zusammen rübergehen zur Gruppe?" Altenpfleger Jens Lucht spricht langsam, deutlich und freundlich mit seinem Patienten im "Haus am Klostergarten" in Preetz (Kreis Plön). Seit fünf Stunden ist er schon im Dienst, trägt dabei durchgehend FFP2-Maske. "Wir tragen die Masken gerne, aber man merkt das schon nach einem Arbeitstag, dass man müder ist durch das Tragen." Dabei arbeitet Lucht mit seinen Kolleginnen und Kollegen ohnehin seit knapp zwei Jahren im Ausnahmezustand. Das sei nur zu leisten, "weil jeder von den Mitarbeitern mehr gibt als eigentlich möglich ist", sagt er.

Fast alle der 163 Pflegebedürftigen in Preetz sind dement

Insgesamt betreuen sie hier in Preetz 163 Pflegebedürftige, fast alle sind dement. Die Corona-Situation verstehen sie nur schwer oder vergessen sie schnell wieder. "Das Gute daran ist, dass einigen auch die Besuche der Angehörigen nicht so gefehlt haben", sagt Susanne Untiedt, die die Pflegeeinrichtung in Preetz leitet. Demente haben ein anderes Zeitgefühl, Minuten können ihnen wie Wochen vorkommen, Monate wie Tage, so Untiedt.

Während der Einschränkungen - als Besuche nicht erlaubt waren - haben die Bewohnerinnen und Bewohner sich noch mehr auf das Pflegepersonal fokussiert. Für Pfleger Jens Lucht hieß das: noch mehr Verantwortung. Im Umgang mit Risikopatienten, die er als Pfleger anfassen muss, sind die Hygieneregeln für Lucht noch wichtiger.

"Wir tragen die Verantwortung, unsere Bewohner zu schützen"

"Die Mitarbeiter haben so viel Verantwortung übernommen mit dem ersten Lockdown, dass wir teilweise Gänsehaut bekommen haben, weil die wirklich gesagt haben: ‚Es kommt auf uns an. Es kommt darauf an, dass wir die Verantwortung tragen, dass wir unsere Bewohner schützen.‘ Selbst auch unsere jungen Mitarbeiter haben sich wirklich von außen abgekapselt. Die haben auch selbst keinen Kontakt mehr gehabt zu ihrer eigenen Familie.", erzählt Leiterin Susanne Untiedt. Seit Beginn der Pandemie muss sie außerdem ständig neue Landesverordnungen umsetzen: neue Auflagen, Dienstpläne umschreiben, Personal und Angehörige informieren. Oft liegen zwischen den neuen Vorgaben und der geforderten Umsetzung nur zwei Tage.

Trotz Stress Zeit nehmen

Für die Bewohnerinnen und Bewohner versuchen sie trotz Pandemie den normalen Alltag zu erhalten. Jeden Vormittag nach dem Frühstück und der sogenannten Grundversorgung, also Waschen und Anziehen, geht es in die Betreuungsphase. Das heißt: Beschäftigung für die Bewohnerinnen und Bewohner, für die Hände, für den Kopf. Jens Lucht und sein Team unterstützen und fördern die Demenzkranken dabei. Ihre Hauptaufgabe bei der Betreuung: sich Zeit nehmen.

"Mir ist es wichtig, dass die Bewohner zufrieden sind, dass sie sich wohl fühlen und sich Zuhause fühlen. Man darf den Stress, den man selbst manchmal hat, nicht auf die Bewohner übertragen, das spüren sie sofort." Zu verstehen, was genau Corona ist, fällt den Dementen schwer. Es hat lange gedauert bis sie sich daran gewöhnt haben, dass Jens Lucht und seine Kolleginnen und Kollegen nun immer Masken tragen. Bis heute erschwert es die Kommunikation - auch das müssen die Pflegekräfte auffangen.

Große Beruhigung für Angehörige

Seit das Besuchsverbot aufgehoben ist, werden die Pflegenden wieder von den Angehörigen unterstützt - eine große Erleichterung für beide Seiten. Renate Lampert besucht ihren Mann täglich in Preetz. "Für mich ist das eine große Beruhigung, ihn hier zu wissen.", erzählt sie, während sie zusammen mit ihrem Mann auf einer Bank im Garten sitzt. "Ich bin glücklich über das Pflegepersonal. Sie sind sehr, sehr liebevoll, sie sind ausgeglichen, nehmen sich Zeit."

"Es ist einer der schönsten Berufe, die man sich vorstellen kann"

Diese Wertschätzung und Anerkennung wünscht sich Susanne Untiedt auch von der Politik und Gesellschaft: "Da wird so viel als selbstverständlich gesehen, da muss ein Umdenken stattfinden. Unser Beruf ist abwechslungsreich, anspruchsvoll und einer der schönsten Berufe, die man sich vorstellen kann. Es wäre schön, wenn das auch gesehen würde."

Morgen geht es weiter - weiter im Ausnahmezustand

Auch Jens Lucht hat hier seine Berufung gefunden und sagt: "Momentan kann ich mir noch nicht vorstellen, aus der Pflege zu gehen, aber man muss halt sehen, wie sich das weiterentwickelt." Um 14 Uhr hat er dann endlich Feierabend, für heute. Morgen geht es weiter, weiterhin im Ausnahmezustand.

Weitere Informationen Corona in Norderstedter Heim: Der Schmerz eines Hinterbliebenen Im Oktober grassierte das Virus in einer Norderstedter Pflegeeinrichtung. Hartmut Feddersen hat dabei seinen Bruder verloren. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 28.12.2021 | 19:30 Uhr