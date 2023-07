Zwei Frauen schwimmen durch den Ratzeburger See und zurück Stand: 19.07.2023 08:54 Uhr Zwei Schwimmerinnen aus Lübeck und der Schweiz schwimmen heute 26 Kilometer durch den Ratzeburger See. Seit acht Uhr sind sie im Wasser.

Nur ein Gewitter kann Maxi Bierewirtz und Franziska Sieber jetzt noch vom Kurs abbringen. Die beiden Sportlerinnen sind gerade mitten im Ratzeburger See (Kreis Herzogtum Lauenburg). Ihr Ziel: Von Groß Sarau nach Ratzeburg schwimmen und wieder zurück. Insgesamt 26 Kilometer wollen sie so zurücklegen. "Wir müssen es jetzt durchziehen, wir haben es angekündigt", erzählt Lübeckerin Bierewirtz im Interview mit NDR Schleswig-Holstein.

Neue sportliche Herausforderung

Ein Blick auf den Youtube-Kanal der beiden zeigt: Sie suchen immer wieder neue sportliche Herausforderungen. Eigentlich hatten sie in diesem Jahr bei einem 26 Kilometer Wettschwimmen durch den Zürichsee teilnehmen wollen. Doch am Tag des Wettkampfs sind beide verhindert. So entstand die Idee, sich der gleichen Herausforderung hier in Schleswig-Holstein zu stellen. Seit acht Uhr sind die beiden Schwimmerinnen zusammen mit einem Begleitboot im Wasser.

Mindestens 14 Stunden im Wasser

Von dem Boot aus werden sie mit allem nötigen versorgt und auch gefilmt. Immer wieder wollen sie im Laufe des Tages auf ihrem Instagram-Profil live gehen und den aktuellen Stand der Herausforderung zeigen. Ende des Monats soll es dann auf Youtube einen Zusammenschnitt der Aktion geben. Doch bis es soweit ist, liegen noch einige Kilometer Wasser vor den beiden. "Ich glaube, wir schwimmen in die Dunkelheit hinein. Wir werden mit Sicherheit mindestens 14, 15 Stunden im Wasser sein", schätzt Bierewirtz vor dem Start. Doch am Ende geht es nicht darum, eine bestimmte Zeit zu erschwimmen, sondern durchzuhalten. "Ein gutes Mindset, gute Vorbereitung, gute Versorgung und gute Begleitleute und dann klappt das schon irgendwie, hoffe ich."

Verbunden haben Bierewirtz und Siebert die Aktion außerdem mit einem guten Zweck: Für jeden geschwommenen Kilometer können Unterstützer die Artenvielfalt weltweit unterstützen und dafür einen Betrag an Mission Erde e.V. spenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin Schleswig-Holstein – mit Mandy Schmidt und Horst Hoof | 19.07.2023 | 07:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg