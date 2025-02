Stand: 13.02.2025 16:28 Uhr Zwei Einbrüche in Kellinghusen

Am Mittwochnachmittag hat es laut Polizei zwei Einbrüche in Kellinghusen (Kreis Steinburg) gegeben. Zwischen 13 und 20 Uhr hebelten Unbekannte demnach bei einem Einfamilienhaus am Feldrain Fenster auf und stahlen Schmuck und Bargeld. Zudem wurden in einem Einfamilienhaus in der Rudolf-Kinau-Straße in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr Fenster aufgehebelt und Räume durchsucht. Die Polizei Itzehoe sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.

