Zur Sache: Rettet die Bienen

Sie machen mehr als 60 Prozent aller bekannten Tierarten bei uns auf der Erde aus: Insekten. Mehr als eine Million unterschiedliche Arten sind bekannt. Der Bestand nimmt seit Jahrzehnten jedoch dramatisch ab. Alleine auf der Roten Liste bedrohter Tier- und Pflanzenarten in Deutschland aus dem Jahr 2017 finden sich 7.802 Insektenarten. Mehr als die Hälfte ist nur noch "selten" oder "extrem selten" zu finden. Bei 42,5 Prozent der aufgeführten Arten ist die Bestandsentwicklung negativ. Zahlreiche wissenschaftliche Studien aus ganz Europa belegen inzwischen den Insektenschwund.

Landwirtschaft und Verstädterung sind Hauptproblem

Verantwortlich dafür sind nach Ansicht der Experten vor allem zwei Entwicklungen: der Verlust von Lebensräumen für Insekten durch die intensive Landwirtschaft und die zunehmende Verstädterung. Hinzu kommen weitere Faktoren wie der Klimawandel und die Lichtverschmutzung - dem Fehlen von völliger Dunkelheit in der Nacht aufgrund von künstlicher Beleuchtung. Denn viele Insekten sind Nachtaktiv. Sie benötigen Dunkelheit und natürliches Licht von Mond und Sternen - unter anderem zur Orientierung, Nahrungssuche und um ihrer Fortpflanzung nachzugehen.

Rettet die Bienen - wie können wir das Sterben stoppen? NDR 1 Welle Nord - Zur Sache - 24.03.2019 18:05 Uhr Autor/in: Hannah Böhme Seit Jahren nimmt die Zahl der Bienen und vieler anderer Insektenarten dramatisch ab. Mit Folgen für das gesamte Ökosystem. Experten diskutieren in "Zur Sache", was zu tun ist.







Insekten unverzichtbar für unser Ökosystem

Das Fehlen der Insekten hat Folgen für unser gesamtes Ökosystem. "Insekten sind die prägendste Organismengruppe. Wenn sie verschwinden, verändert sich das gesamte Ökosystem", sagt Schmetterlingsexperte Dr. Detlef Kolligs von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. "Wir entziehen uns somit unsere eigene Lebensgrundlage."

Wie können wir die Insekten doch noch retten?

Höchste Zeit also, etwas gegen das Insektensterben zu unternehmen. Nur wie? Was muss die Politik tun? Was kann jeder von uns leisten? Unter anderem darüber haben wir in der Sendung "Zur Sache" am Sonntag diskutiert. Zu Gast im Studio bei Moderatorin Rebekka Merholz waren:

Schmetterlingsexperte Detlef Kolligs (Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein)

Wildbienenexperte Norbert Voigt (Schleswig-Holsteinischer Heimatbund e.V.)

Wiebke Schoenberg (Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V.), Projektleiterin "Schleswig-Holstein blüht auf"

