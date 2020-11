Zur Sache: Die neuen Podcasts von NDR Schleswig-Holstein Sendedatum: 08.11.2020 18:05 Uhr Podcasts sind zur Zeit angesagt - wohl auch weil viele wegen der Corona-Pandemie deutlich mehr zu Hause sind als sonst. Auch NDR Schleswig-Holstein hat sein Podcast-Angebot aufgestockt, zum Beispiel zu den Themen Politik, Kunst, Sport und Garten.

Podcasts sind ein einfacher Weg, TV- und Radiosendungen zeitversetzt auf dem Computer oder dem MP3-Player anzuhören. Hierfür müssen die gewünschten Sendungen als Audio- oder Videodatei aus dem Internet heruntergeladen werden. Das Bequeme bei Podcasts: Nutzer müssen die gewünschten Dateien nicht erst mühevoll einzeln abrufen. Stattdessen entscheiden sie sich für einen Podcast - und die neuen Folgen werden anschließend automatisch heruntergeladen. Die Dateien sind dann lokal auf dem Computer oder einem mobilen Player abspielbar und können angehört werden, wenn Zeit dafür ist.

Wer sind die Macher hinter den neuen Podcasts?

Wir stellen die Macher unserer noch ziemlich neuen Podcasts vor: Maja Herzbach mit "Das geht auf mich", die ganz besondere Frauen zum Mädels-Mittags-Schnack einlädt. "Heimvorteil" mit Hannah Böhme und Christine Pilger, die mit großen Sportlern aus Schleswig-Holstein sprechen. "Kunst mich mal" mit Benedikt Stubendorff und Olli Krahe, die Künstler aus dem Land interviewen. Außerdem lässt sich Samir Chawki von Thomas Balster alles über den Garten erklären in "Die Zarten im Garten". Und wenn Sie hinter die Kulissen der Politik blicken wollen, dann sind sie bei "Das Landeshaus" richtig mit Anna Grusnick, Stefan Böhnke und Julia Stein.

In der Sendung Zur Sache an diesem Sonntag, den 8. November, hören wir ab 18:05 Uhr in die Podcasts von NDR Schleswig-Holstein rein. Die Macher erzählen uns, was hinter den Kulissen passiert ist - und auch welche lustigen Pannen es gab. Außerdem live in der Sendung dabei ist Hinnerk Röber aus unserer Online-Redaktion, der die Fragen unserer Hörer beantwortet.

