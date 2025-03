Stand: 12.03.2025 08:25 Uhr Zukunftsbahnhof Felde: 430.000 Euro für mehr Komfort

Der Ort Felde im Kreis Rendsburg-Eckernförde darf sich nun über einen modernen "Zukunftsbahnhof" freuen. Nach mehreren Monaten Bauzeit wurde der Haltepunkt am Dienstag offiziell eingeweiht. Die Deutsche Bahn hat den Bahnhof umfassend modernisiert, sodass er jetzt barrierefrei ist. Menschen mit Sehbehinderung können sich nun auch Fahrplaninformationen vorlesen lassen. Zusätzlich wurde eine Handy-Ladesäule installiert. Die Kosten für die Modernisierungsarbeiten liegen bei 430.000 Euro. Mit dem Konzept "Zukunftsbahnhof" plant die Deutsche Bahn Haltestellen in ganz Deutschland auf den neuesten Stand zu bringen und so den Komfort für Reisende zu erhöhen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.03.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde