Zukunft Landwirtschaft: Weniger Tierbestand, mehr Schutz für Gewässer Stand: 10.07.2021 14:55 Uhr Die Zukunftskommission Landwirtschaft hat ihren Abschlussbericht vorgelegt. Demnach kann das heutige Agrar- und Ernährungs-System aus tierethischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten nicht wie bisher fortgesetzt werden.

Die Kommission kommt beispielsweise zu dem Schluss, den Tierbestand deutlich zu verringern, aber auch Gewässer und Insekten zu schützen. Das sind nur einige der Punkte, die die bundesweit besetzte Zukunftskommission Landwirtschaft erarbeitet und der Bundesregierung vorgelegt hat. 20 Monate lang haben Wissenschaftler, Tier- und Naturschutzverbände sowie Interessens-Vereinigungen von Landwirten sich Gedanken über die Zukunft der Landwirtschaft gemacht. Die von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eingesetzte Kommission empfiehlt in ihrem 170 Seiten langen Abschlussbericht einen tiefgreifenden Umbau der Landwirtschaft. Demnach kann das heutige Agrar- und Ernährungs-System aus tierethischen, ökologischen und ökonomischen Gründen nicht fortgesetzt werden.

Bauernpräsident: Zugeständnisse auf beiden Seiten

Schleswig-Holsteins Bauernpräsident Werner Schwarz war Kommissions-Mitglied. Der 170 Seiten lange Bericht sei durch Kompromisse möglich gewesen. "Auch wir mussten natürlich Zugeständnisse machen. Und so hat man sich in der Mitte getroffen. Aber nicht in der Mitte mit einer so flachen Formulierung, dass da überhaupt keine Ecken und Kanten mehr sind. Sondern es sind tatsächlich Ergebnisse, die sich landwirtschaftliche Unternehmer jetzt nehmen und anschauen können und sagen, so entwickelt sich unsere Landwirtschaft gesellschaftlich weiter. Ich halte das für ein sehr zukunftsweisendes Papier."

Themen wie Klimaschutz, Tierwohl oder Gewässerschutz würden von der Gesellschaft gefordert, so Schwarz. Auch Verbraucher müssten ihren Teil dazu beitragen - beispielsweise in dem sie bereit wären, mehr Geld für tierische Produkte auszugeben. Bauernpräsident Schwarz erwartet von einer neuen Bundesregierung, dass sie das Papier umsetzt.

Landwirtschaftsminister: Schritt in die richtige Richtung

Für Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) ist die Arbeit der Experten der Schritt in die richtige Richtung. "Mit dem Bericht der Zukunftskommission wird endlich eine klare Perspektive aufgezeigt, wie die Landwirtschaft umgebaut werden muss, um den Anfordernissen zum Beispiel des Klimaschutzes, des Tierwohls und auch des Gewässerschutzes zu entsprechen. Und gleichzeitig dabei wirtschaftlich zukunftsfest zu bestehen", meint Albrecht.

