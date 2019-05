Stand: 09.05.2019 15:31 Uhr

Zugunglück: Durfte Schwertransport Übergang passieren?

Hätte das Zugunglück von Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verhindert werden können? Die Gemeinde beruft sich auf Absprachen, wonach Schwertransporte nicht über den betroffenen Bahnübergang fahren sollten. Dort waren am Mittwoch ein Regionalexpress und ein Schwerlaster zusammengestoßen. Sieben Insassen des Zuges wurden schwer verletzt. Der Schwertransport war offenbar auf dem Weg zur Baustelle der Südtrassenstromleitung. Dabei habe man sich mit Netzbetreiber Tennet und einer Baufirma darauf geeinigt, diesen Bahnübergang für Schwertransporte - nach einem zurückliegenden Vorfall - nicht mehr zu nutzen, sagte Alt Duvenstedts Bürgermeister Peter Orda (SPD). "Wer jetzt eine anders lautende Transportgenehmigung erteilt hat, entzieht sich meiner Kenntnis", sagte Orda. Er habe Strafantrag gegen Unbekannt wegen Gefährdung des Eisenbahnverkehrs gestellt.

Ursachenforschung nach Zugunglück bei Rendsburg NDR//Aktuell - 09.05.2019 14:00 Uhr Wie konnte es zu dem Zugunglück bei Rendsburg kommen? Durfte der Lkw den Bahnübergang womöglich gar nicht passieren? Es wird dauern, bis das Gutachten der Staatsanwaltschaft vorliegt.







Genehmigung an Staatsanwaltschaft übergeben

Genehmigungen für Schwertransporte erteilt normalerweise die Landespolizei. Die Genehmigung wurde inzwischen an die Staatsanwaltschaft übergeben. Netzbetreiber Tennet teilte mit, der Vorfall werde derzeit intern überprüft. Bürgermeister Orda beruft sich auf Absprachen, die man nach einem Vorfall im Jahr 2017 getroffen habe. Damals habe ein Holztransporter einer anderen Firma wegen der großen Schrägen am Bahnübergang die Oberleitungen abgerissen. Der Bahnübergang sei so schräg, weil die Bahnstrecke bei Alt Duvenstedt sehr kurvig sei, so Orda.

Gutachten soll in einigen Wochen vorliegen

An der Unfallstelle untersuchen Gutachter derweil, warum der Lkw überhaupt liegengeblieben ist. Ermittler von Bundes- und Landespolizei werten außerdem die Daten des Bahnübergangs und des Regionalzuges aus. Die offizielle Ursache für das Unglück soll ein Gutachten der Staatsanwaltschaft ergeben, das in einigen Wochen vorliegen soll. Der Lokführer, der Fahrer des Schwertransporters und eventuelle Zeugen werden laut Polizei in den kommenden Tagen vernommen.

Bahn verfehlt 70-Tonnen-Fahrzeug nur knapp

Der Zug hatte Führerhaus und Auflieger des Sattelschleppers, auf dem sich ein 70 Tonnen schweres Kettenfahrzeug befand, bei dem Unfall regelrecht durchtrennt. Wäre die Bahn frontal auf den Auflieger getroffen, wäre die Wucht des Aufpralls wohl noch deutlich größer gewesen. Die Bahn war mit 22 Passagieren besetzt

