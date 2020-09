Stand: 15.09.2020 12:25 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Zugunfall zwischen Heide und Neumünster

Auf der Bahnstrecke von Heide nach Neumünster ist am späten Vormittag ein Zug mit einem Pkw kollidiert. Nach Angaben der Rettungsleitstelle wurde eine Person in dem Wagen eingeklemmt. Die 17 Insassen im Zug blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht klar. Die Bahnstrecke zwischen Heide und Neumünster ist in dem Bereich derzeit gesperrt.

Mehr Informationen in Kürze auf NDR.de/SH

