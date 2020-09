Stand: 07.09.2020 18:02 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Zugunfall in Niebüll: Marschbahnstrecke gesperrt

Am Nachmittag ist der Sylt-Shuttle mit zwei Loks im Niebüller Bahnhof zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich auf einem Nebengleis des Niebüller Autozugterminals. Der Zug, in dem zwei Schüler mitfuhren, und die Loks waren laut Bahn nur langsam unterwegs. Verletzt wurde demnach niemand. Aktuell ist zwischen Klanxbüll und Bredstedt (Kreis Nordfriesland) ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Bahn rechnet damit, dass der noch bis zum Abend oder sogar frühen Morgen anhalten könnte.

Loks schoben Zug von den Gleisen

Der kombinierte Trieb- und Personenzug des Sylt-Shuttle war in dieselbe Richtung gefahren wie zwei gekoppelte Loks. Die Gleise vereinen sich an einer Stelle, an der die Loks den Shuttle von den Schienen schoben. Das Technische Hilfswerk wollte Stahlträger und Hydraulik aufbauen, um den Wagen wieder auf die Schienen zu heben. Welche Schäden dabei entstanden sind, begutachtet das Eisenbahnbundesamt noch. Der Autozug ist von dem Unfall nicht betroffen.

