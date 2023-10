Zugreisende mit Messer bedroht: Mann soll vor Haftrichter Stand: 11.10.2023 15:09 Uhr Gestern hatte die Polizei einen Mann in einem Eurocity festgenommen, der Fahrgäste mit einem Messer bedroht haben sollte. Ein Haftrichter soll nun über einen Haftbefehlt entscheiden.

Nachdem ein 28-Jähriger am Dienstag im Eurocity nach Hamburg Fahrgäste mit einem Messer bedroht haben soll, will die Kieler Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragen. Noch heute soll ein Haftrichter darüber entscheiden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Diebstahl mit Waffen und Bedrohung vor.

Bundespolizei stoppt Zug im Bahnhof von Neumünster

Fahrgäste aus dem Eurocity 395 von Kopenhagen in Richtung Hamburg hatten am Dienstagnachmittag die Landes- und Bundespolizei alarmiert, weil ein Mann Passagiere mit einem Messer bedroht haben sollte. Im Bahnhof von Neumünster stoppte die Bundespolizei den Zug und nahm den Mann fest. Er hatte sich zuvor in einer Zugtoilette eingeschlossen.

Messer sichergestellt

Laut Bundespolizei handelt es sich bei dem festgenommenen Mann um einen 28-Jährigen aus Syrien. In dessen Besitz fanden die Beamten ein Messer mit einer Klingenlänge von mehr als zehn Zentimetern - es wurde sichergestellt. Der Vorfall sei "glimpflich ausgegangen", so ein Sprecher der Bundespolizei. Demnach musste lediglich ein Fahrgast auf dem Bahnsteig seelsorgerisch betreut werden.

Mann reiste offenbar aus Schweden ein

Polizeibekannt war der 28-Jährige bisher nicht. Laut Staatsanwaltschaft war der Beschuldigte zuvor aus Schweden eingereist. Dort hatte er einen Asylantrag gestellt. Was er in Deutschland wollte, wissen die Ermittler noch nicht. Die Beamtinnen und Beamten werten derzeit die Aussagen vieler Zeuginnen und Zeugen aus dem Zug aus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Bahnverkehr