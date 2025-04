Zugausfälle zwischen Ahrensburg und Hamburg ab heute Stand: 09.04.2025 08:33 Uhr Wieder Zugausfälle in Richtung Hamburg: Zwischen Mittwoch (9.4.) und dem 25. April fallen Verbindungen ab Lübeck und Bargteheide aus oder fahren im veränderten Takt. Am stärksten betroffen ist das Osterwochenende.

Zwischen Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Hamburg fallen im April ab Mittwoch (9.4.) in beide Richtungen zahlreiche Bahnverbindungen aus. Hintergrund sind Bauarbeiten für die neue S-Bahnlinie 4 von Hamburg nach Bad Oldesloe, heißt es von der Deutschen Bahn. Weil diese parallel zu den Gleisen für den Regional- und Fernverkehr verlaufen wird, hätten die Bauarbeiten große Auswirkungen auf die Verbindungen von und nach Lübeck. Betroffen sind die Züge der Linien RE8 und RE80 zwischen Hamburg und Lübeck sowie die Linie 81 von Hamburg nach Bargteheide/Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Von Karfreitag um 22 Uhr bis Ostermontag um 5 Uhr - also über Ostern - fallen alle Regionalbahnverbindungen zwischen Ahrensburg und Hamburg aus.

Kein RE80 zwischen Ahrensburg und dem Hamburger Hauptbahnhof

Normalerweise sind auf dieser Strecke zweimal in der Stunde Regionalzüge nach Hamburg unterwegs. Während der Bauarbeiten fährt laut Bahn größtenteils nur einer von ihnen - der RE8 - bis zum Hauptbahnhof durch. Der RE80 dagegen endet und beginnt in Ahrensburg. Ab dem 16. April beginnen und enden zudem die ICE-Verbindungen von und nach Lübeck in Hamburg.

Ähnlich sieht es auf der Strecke zwischen Bad Oldesloe beziehungsweise Bargteheide (beide Kreis Stormarn) und Hamburg aus. Hier fährt die RB81 auch nur noch einmal in der Stunde bis zum Hamburger Hauptbahnhof durch und endet beziehungsweise beginnt ansonsten ebenfalls in Ahrensburg.

Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet

Zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Ahrensburg wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zwischen Ahrensburg und Ahrensburg West soll zudem ein Pendlerbus fahren. In Ahrensburg West können Pendlerinnen und Pendler in die U1 umsteigen. Ersatzbusse verkehren zusätzlich auch zwischen Ahrensburg und Hamburg Hasselbrook. Über Detailsinformiert die Deutsche Bahn auf ihrer Website.

Nach Angaben der Deutschen Bahn sind die Arbeiten an der neuen S4-Strecke bis zum 25. April geplant. In dieser Zeit finden unter anderem Brücken- und Kabelarbeiten statt. Außerdem werden weitere Lärmschutzwände gebaut.

Weitere Informationen Bauarbeiten: Diese Bahnen fahren nicht Bei der Nordbahn, der AKN und der Deutschen Bahn fallen im April viele Züge aus. Die Fahrplanänderungen gibt es bei NDR SH im Überblick. mehr S-Bahn in Hamburg: Planungen für S4 verzögern sich Die Planungsunterlagen für den zweiten Bauabschnitt der S4 müssen neu ausgelegt werden. Der Termin der Fertigstellung soll sich dadurch nicht ändern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Bahnverkehr Kreis Stormarn