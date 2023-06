Zugausfälle im Nah- und Fernverkehr in Schleswig-Holstein Stand: 27.06.2023 21:15 Uhr In Pinneberg wird laut der Deutschen Bahn eine Weiche repariert. Das führt zu Problemen auf mehreren Linien in Schleswig-Holstein. Auch der Fernverkehr von und nach Kiel wird dadurch eingeschränkt.

Betroffen ist unter anderem die Marschbahnstrecke zwischen Westerland auf Sylt und Hamburg. Reisende kommen laut Bahn in Richtung Hamburg nur bis Pinneberg und sollen dann in die S-Bahn umsteigen. Die Züge der Linie RE7 von Kiel nach Hamburg fallen ab Neumünster aus. Als Alternative rät die Bahn zum RE70, der ebenfalls zwischen Kiel und Hamburg verkehrt. Die Fahrzeiten verlängern sich um bis zu 30 Minuten.

Fernverkehr aus Kiel startet erst ab Hamburg

Auch der Fernverkehr ist von der Störung betroffen: ICE-Züge kommen nicht bis nach Kiel durch, sondern starten und enden am Hamburger Hauptbahnhof. Das bedeutet: Wer aus Schleswig-Holstein einen ICE nehmen will, muss erst mit dem Regionalverkehr nach Hamburg fahren, um dort in den gebuchten Zug zu steigen.

Neben der Bahnkündigte auch Betreiber erixx an, dass es in den nächsten Monaten zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr kommt - im Fall erixx auf der Strecke Kiel-Lübeck.

Weitere Informationen Erixx-Strecke Kiel-Lübeck: Erneut Zugausfälle angekündigt Am Abend und in der Nacht fallen von Juli bis Ende September acht Fahrten aus. Grund ist eine Ausbildung der Lokführer. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2023 | 20:00 Uhr