Zugausfälle im März auf Strecken nach Hamburg, Kiel und Husum Stand: 04.03.2025 08:56 Uhr Am Wochenende starten in Hamburg die Frühjahrsferien. Die DB nutzt die Zeit für Bauarbeiten - mit massiven Auswirkungen auf einige Verbindungen. Aber auch auf Strecken nach Kiel und Husum fallen Züge aus.

Die Deutsche Bahn (DB) will während der Hamburger Frühjahrsferien umfangreiche Bauarbeiten an Schienen und Gleisen in Hamburg durchführen. Das sind die Folgen:

Keine Regionalzüge zwischen Pinneberg und Hamburg Hbf ab Freitag

Ab Freitagabend (7.3.) fahren deshalb zwischen Pinneberg und dem Hamburger Hauptbahnhof keine Regionalzüge der DB und der Nordbahn. Reisende, die also beispielsweise aus Elmshorn, Kiel oder Flensburg mit dem RE7 oder auch dem RE70 nach Hamburg wollen, müssen in Pinneberg in die S-Bahn umsteigen. Auch der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Sylt ist stark eingeschränkt. Der Ferneverkehr zwischen Hamburg und Kiel fällt komplett aus. Nachts gibt es laut Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen. Erst am 22. März soll auf den Strecken alles wieder nach Plan laufen.

Weitere Bauarbeiten bei der Nordbahn - bis in den April

Ebenfalls wegen Bauarbeiten fallen in den kommenden Wochen auch auf anderen Strecken im Land Züge aus - vor allem nachts. Betroffen sind die Verbindungen der Nordbahn zwischen Kiel und Flensburg, Kiel und Husum und Husum und St. Peter-Ording (beides Kreis Nordfriesland). In der Zeit warten und reparieren Arbeiter die Schienen auf den Strecken. Auch hier soll es laut Nordbahn einen Ersatzverkehr mit Bussen geben, der auf die Anschlusszeiten der Nordbahn-Züge abgestimmt ist.

Kiel-Eckernförde-Flensburg (RE 72/RB 73): Zweieinhalb Wochen Sperrung

Auf den Streckenabschnitten zwischen Kiel und Eckernförde kommt es ebenfalls zu nächtlichen Sperrungen. So fallen die Verbindungen in der Nacht vom 11. zum 12. März aus. In der Nacht vom 12. zum 13. März entfallen die Zugfahrten zwischen Schleibrücke Nord und Flensburg. Ab dem 21. März um 22 Uhr werden an der Strecke zwischen Eckernförde und Flensburg Bauarbeiten durchgeführt, um die Schienen instand zu halten. Daher fallen alle Zugfahrten bis zum 7. April aus, in der Nacht vom 29. zum 30. März geschieht das sogar auf der gesamten Strecke.

Kiel-Rendsburg-Husum (RE 74/RB 75): Ausfälle in der Nacht

Die Fahrt zwischen Rendsburg und Kiel fällt noch bis zum 7. März immer von 21 Uhr bis 8 Uhr aus. Auf der Strecke werden Gleise ausgetauscht. In der Nacht vom 7. auf den 8. März und in den Nächten vom 16. bis zum 21 März fahren zwischen Husum und Schleswig keine Züge. Vom 20. bis zum 25. März fallen alle Nachtfahrten zwischen Rendsburg und Kiel aus.

Husum-St. Peter-Ording (RB 64): Ausfälle in zwei Nächten

Die Strecke zwischen Husum und St. Peter Ording wird in der Nacht vom 17. zum 18. März und in der Nacht vom 28. zum 29. März jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens gesperrt.

