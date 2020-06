Stand: 16.06.2020 13:03 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Zugausfälle: Reparatur von Stellwerk dauert länger

Viele Bahnpendler hatten heute Probleme, pünktlich zur Arbeit zu kommen - und vermutlich werden sie auch Probleme haben, zurück nach Hause zu kommen. Grund ist, dass die Stellwerkstörung in Pinneberg nicht so schnell behoben werden kann wie gedacht. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte NDR 1 Welle Nord, dass die Reparatur vermutlich bis in die Nacht hinein dauern wird. Betroffen sind neben der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Flensburg auch einige Züge im Fernverkehr.

In Pinneberg sorgt eine Stellwerkstörung für Zugausfälle und Verspätungen. Auf dem Bahnhof stehen Reisende, die nicht weiter kommen. Einige kritisieren mangelnde Informationen.







Die Störung im Pinneberger Stellwerk trat bereits am Montagabend auf, und heute Morgen hatte die Bahn mitgeteilt, die Störung werde bis voraussichtlich 12 Uhr behoben sein. Doch nach Unternehmensangaben gibt es Probleme, bestimmte Bauteile zu beschaffen, die für die Reparatur erforderlich sind. Genauere Angaben dazu machte die Bahn nicht.

Linien enden vorzeitig - Umstieg in Busse

Mehrere Regionalzüge fallen seit Montagabend komplett aus oder enden vorzeitig, so zum Beispiel die Linie RE 7 zwischen Hamburg und Flensburg. Bei dieser Verbindung stoppen die Züge in Neumünster, die Marschbahn endet vorzeitig in Elmshorn. Pendler müssen in Busse umsteigen. Schon Montagabend fielen etliche Züge aus.

Bahnreisende verunsichert am Pinneberger Bahnhof

Am Bahnhof in Pinneberg war die Verwirrung am Morgen groß, wie ein Reporter von NDR 1 Welle Nord beobachtete. Mehrere Reisende wussten nicht, wie sie zur Arbeit kommen sollten. Einige Bahnkunden fühlten sich durch die Lautsprecherdurchsagen oder die Bahn-App nicht ausreichend informiert.

