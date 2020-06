Stand: 03.06.2020 21:52 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Zug-Ausfälle: Blitz trifft Stellwerk in Elmshorn

Nach einem Stellwerksausfall in Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat die Deutsche Bahn am Mittwochabend ihren Regionalverkehr auf den Strecken zwischen Neumünster und Hamburg Hauptbahnhof (RE 7, RE 70) sowie Itzehoe und Hamburg-Altona (RE 6) vorübergehend eingestellt. Die Züge des RE 7 und RE 70 endeten und begannen in Neumünster. Die Züge des RE 6 endeten und begannen in Itzehoe.

Reparatur sollte bis in die Nacht andauern

Nach Angaben der Bahn war in das Stellwerk ein Blitz eingeschlagen. Die Reparaturarbeiten sollten voraussichtlich bis in die Nacht andauern, sagte ein Sprecher NDR Schleswig-Holstein. Die Bahn bat Reisende, großräumig auszuweichen.

Ausweichmöglichkeiten für mehrere Strecken

Für die Strecke Kiel - Hamburg empfahl die Bahn beispielsweise drei Ausweichmöglichkeiten: über Neumünster und mit der AKN über Kaltenkirchen, über Neumünster und Bad Oldesloe oder über Lübeck. Zwischen Wrist und Elmshorn sowie Neumünster und Wrist gab es einen Ersatzverkehr.

Reisenden auf der Strecke Westerland (Sylt) - Hamburg empfahl die Bahn, über Itzehoe, Neumünster und mit der AKN auszuweichen - oder über Itzehoe, Neumünster und Bad Oldesloe (Nordbahn).

Die DB Regio hält Reisende beispielsweise über ihren Twitter-Kanal auf dem Laufenden.

