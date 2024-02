Stand: 29.02.2024 10:12 Uhr Zufriedenheitsbefragung im Straßenverkehrsamt Pinneberg

Behördengänge könnten beim Straßenverkehrsamt im Kreis Pinneberg bald angenehmer werden. Etwa 3.500 Menschen haben bei einer Zufriedenheitsumfrage des Amtes teilgenommen, berichtet die Fachdienstleiterin Straßenverkehr, Dörte Koppelmann. Die meisten davon waren zufrieden mit ihrem Besuch. Kritik gab es unter anderem an den Wartezeiten und der Homepage. Die sei ein bisschen übersichtlicher geworden, so Koppelmann. Auch das Online-Terminvergabeprogramm wurde nochmal überprüft - denn das sei noch aus der Corona-Zeit gewesen. Als nächstes soll es auch Befragungen in anderen Abteilungen der Kreisverwaltung geben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.02.2024 | 08:30 Uhr