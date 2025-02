Stand: 18.02.2025 07:58 Uhr Gleisbauarbeiten am Bahnhof Elmshorn abgeschlossen

Laut einer Bahnsprecherin sind die Bauarbeiten rund um den Bahnhof Elmshorn(Kreis Pinneberg) früher als gedacht zu Ende gegangen. Die Freigabe der Gleise soll schon am Montag erfolgt sein. Seit dem 3. Februar hatte die Deutsche Bahn umfangreiche Bauarbeiten in Elmshorn sowie auf der gesamten Strecke Hamburg-Neumünster begonnen. So wurden etwa an der Eisenbahnüberführung "Krückau" die Bestandsbrücken gegen zwei neue Brücken ausgetauscht.

Einschränkungen gibt es noch bis Freitag

Trotz der Fertigstellung der Gleisbauarbeiten am Bahnhof Elmshorn fahren die Züge auf der gesamten Strecke des RE7 noch nicht ganz normal. Bis Freitag pendeln die Züge zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Neumünster in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr nur im Stundentakt, so eine Bahnsprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Elmshorn