Zu Besuch bei der Marine: Kramp-Karrenbauer in Flensburg Stand: 14.10.2021 17:49 Uhr Hoher Besuch in der Marineschule Mürwik in Flensburg: Die scheidende Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich dort die Ausbildung der Offiziersanwärter angeschaut.

Es war der erste und womöglich auch der letzte Besuch von Kramp-Karrenbauer (CDU) als Bundesverteidigungsministerin in Flensburg. Sie verschaffte sich heute in der Marineschule Mürwik einen Überblick über die Ausbildung. Theorie und Praxis gingen dort Hand in Hand, sagte sie. Drei Stunden lang hatte sich die Ministerin zuvor über die Ausbildung der angehenden Offiziere der Marine informiert. Nach einem See-Manöver im Schiffssimulator, ging es direkt zum Übungsmast, der an Land steht und an dem die künftigen Kadetten das Aufentern in die Takelage lernen.

Ende Januar startet erster Ausbildungstörn auf "Gorch Fock"

Kramp-Karrenbauer nutzte den Rundgang im Beisein vom Kommandeur der Marineschule, Flottillenadmiral Jens Nemeyer, für Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten. Die Bundesverteidigungsministerin verpasste jedoch die "Gorch Fock". Eineinhalb Tage war das Segelschulschiff zu Gast in der Flensburger Förde. Gestern konnten sich die Offiziersanwärter einen ersten Eindruck von dem grundsanierten Schiff verschaffen. Im Januar 2022 steht dann der erste Törn der Kadetten an. In Teneriffa werden sie an Bord gehen und dort ihre Ausbildung absolvieren.

