Stand: 28.02.2025 16:42 Uhr Zoll findet bei A1-Kontrolle Haschisch im Wert von 800.000 Euro

Bei einer Kontrolle auf der A1 in der Nähe von Todendorf (Kreis Stormarn) hat der Zoll am 13. Februar mehr als 80 Kilogramm Haschisch gefunden. Das hat das Hauptzollamt an diesem Freitag (28.2.) mitgeteilt. Das sichergestellte Rauschgift hat laut Sprecherin einen Straßenverkaufswert von mehr als 800.000 Euro. Zunächst haben Polizisten der Autobahnpolizei demnach ein Auto mit norwegischem Kennzeichen nur im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Aber als sich der Fahrer in immer mehr Ungereimtheiten verstrickte, kam wenig später noch der Zoll dazu.

Zoll entdeckt verstecktes Haschisch

Den Zollbeamten sei dann in den Ablagen der Fahrzeugtüren Werkzeug aufgefallen, das genau auf die Schrauben der Sitze passte. Unter Fahrer- und Beifahrersitz fanden sie danach ebenso Pakete mit Haschisch wie auch in einem doppelten Boden im Kofferraum. Der 39-jährige Fahrer befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts ermittelt, gegen das Konsumcannabisgesetz verstoßen zu haben.

