Zivilcourage in der Bahn: Welche Möglichkeiten gibt es?

Am Bahnhof in Husum (Kreis Nordfriesland) informieren am Donnerstag (6.3.) der Weiße Ring, die Deutsche Bahn und die Bundespolizei über Möglichkeiten für Reisende, Zivilcourage in Zügen zu zeigen. Außerdem informieren Bundespolizisten zwischen 14 Uhr und 18:30 Uhr Bahnreisende auf der Strecke zwischen Heide (Kreis Dithmarschen) und Bredstedt (Kreis Nordfriesland) über dieses Thema. Eine typische Situation, die immer wieder in den Bahnen vorkommt, ist laut Bundespolizei, dass Schaffner von Zugreisenden ohne Ticket angegangen werden. Jürgen Henningsen von der Bundespolizei sagt, das Ziel sei, aufzuklären, wie man sich am besten in so einer Situation verhält. "Wir wünschen uns grundsätzlich, dass die Reisenden Zivilcourage aufbringen, aber sich selbst dabei nicht in Gefahr bringen". Fahrgäste sollten den Notruf wählen, sich Kleinigkeiten wie das Aussehen des Täters merken und andere ansprechen, um gemeinsam zu helfen, so Jürgen Henningsen.

